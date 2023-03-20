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1 час назад

Росгвардия пересаживается на китайские кроссоверы Haval

Motor.ru

Росгвардия будет ездить на китайских кроссоверах Haval Jolion.

Росгвардия пересаживается на кроссоверы Haval
Фото: © Управление Росгвардии по Тульской области© Управление Росгвардии по Тульской области

Ключи от 13 новых автомобилей получили сотрудники подразделений вневедомственной охраны управления Росгвардии и работники филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Тульской области. Для Росгвардии закупили переднеприводные кроссоверы с роботизированной коробкой передач. Предполагается, что все российские структуры постепенно будут пересаживаться на автомобили либо российского, либо китайского производства.

Кроссовер Haval Jolion уже не первый месяц является одним из бестселлеров российского рынка. Сборка автомобилей налажена в Тульской области, поэтому ведомство именно этого региона первым получило партию кроссоверов.

Стоимость кроссоверов в комплектации Elite — судя по фотографиям, именно их передали на нужды Росгвардии — начинается от 2 029 000 рублей. Китайский автопроизводитель недавно стал одним из немногих, кто снизил цены на свои автомобили.

Ранее еще один кроссовер Haval заметили в ливрее ДПС сразу в двух российских регионах: один из них оснащен номерами Ярославской области, второй — на московском учете.

Haval H9
Haval H9

О том, что российские спецслужбы будут пересаживаться на автомобили от Haval, стало известно еще в конце октября 2022 года. Правда, тогда речь шла про Haval F7/F7x — в открытой базе Росстандарта было опубликовано ОТТС именно на эту модель.

Автоновости,Росстандарт,Росгвардия,ГИБДД,
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