Новый электрический Mercedes EQG выйдет в конце года

Германский автопроизводитель Mercedes готовит электрический вариант свего G-Class под названием EQG к запуску в конце 2023-го года одновременно с потенциально обновленной моделью с ДВС. Как сообщает SPEEDME.RU, фотошпионам удалось поймать прототип EQG с квадратным боксом сзади.
Важным уточнением является то, что эта коробка на самом деле содержит зарядное оборудование, а не запасное колесо. Одной из особенностей EQG является то, что автомобиль не жертвует своим фирменным квадратным дизайном ради аэродинамической эффективности.
Вместо этого инженеры Mercedes использовали другие «фишки» для того, чтобы помочь кроссоверу преодолевать встречные потоки воздуха. В EQG установили 4 электродвигателя, суммарная мощность которых пока неизвестна.