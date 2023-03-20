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31 минуту назад

Компания Mercedes-Benz готовит новый электрический Mercedes EQG к выходу в конце текущего года

Моя Москва.онлайн

Германский автопроизводитель Mercedes готовит электрический вариант свего G-Class под названием EQG к запуску в конце 2023-го года одновременно с потенциально обновленной моделью с ДВС. Как сообщает SPEEDME.RU, фотошпионам удалось поймать прототип EQG с квадратным боксом сзади.

Новый электрический Mercedes EQG выйдет в конце года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Важным уточнением является то, что эта коробка на самом деле содержит зарядное оборудование, а не запасное колесо. Одной из особенностей EQG является то, что автомобиль не жертвует своим фирменным квадратным дизайном ради аэродинамической эффективности.

mercedes-benz.com

Вместо этого инженеры Mercedes использовали другие «фишки» для того, чтобы помочь кроссоверу преодолевать встречные потоки воздуха. В EQG установили 4 электродвигателя, суммарная мощность которых пока неизвестна.

Автоновости,Mercedes-Benz,
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