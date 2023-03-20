Раскрыта внешность Logan 3 для России

Эту машину должны были начать выпускать на АВТОВАЗе в прошлом году.
Группа Вконтакте Avtograd news разместила изображение Renault Logan третьего поколения для российского рынка. Именно в этом виде автомобиль и должен был встать на конвейер в Тольятти в мае 2022 года.
Но в итоге на первой линии в начале марта 2023 года стартовал выпуск Lada Vesta, производство которой было перенесено из Ижевска.
Logan 3 построен на платформе CMF-B LS, официальных данных по агрегатам мы не дождались, но, по некоторой информации, базовым двигателем должен был стать литровый турбомотор, развивающий 91 л.с.