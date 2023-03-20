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1 час назад

Раскрыта внешность Logan 3 для России: не похож ни на европейский, ни на турецкий

За рулем

Эту машину должны были начать выпускать на АВТОВАЗе в прошлом году.

Раскрыта внешность Logan 3 для России
Фото: Avtograd newsAvtograd news

Группа Вконтакте Avtograd news разместила изображение Renault Logan третьего поколения для российского рынка. Именно в этом виде автомобиль и должен был встать на конвейер в Тольятти в мае 2022 года.

Но в итоге на первой линии в начале марта 2023 года стартовал выпуск Lada Vesta, производство которой было перенесено из Ижевска.

Logan 3 построен на платформе CMF-B LS, официальных данных по агрегатам мы не дождались, но, по некоторой информации, базовым двигателем должен был стать литровый турбомотор, развивающий 91 л.с.

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