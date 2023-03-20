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30 минут назад

В Mazda сменился генеральный директор

Motor.ru

Компания Mazda назначила нового генерального директора.

В Mazda сменился генеральный директор
Фото: Масахиро Моро© MazdaМасахиро Моро© Mazda

В пятницу было объявлено, что главой станет Масахиро Моро, ныне занимающий пост президента и главного исполнительного директора Mazda Motor of America Inc. Кандидатуру 62-летнего Моро еще должны одобрить акционеры: ожидается, что это случится летом 2022 года. Действующий президент Акира Марумото, управлявший Mazda пять лет, займет должность старшего советника, пишет издание Nikkei Asia.

Масахиро Моро работает в Mazda уже 40 лет. Он отличается от предшественников тем, что у него нет опыта в области проектирования либо производства. При этом у Моро богатый опыт в области маркетинга. Также он близко знаком с рынком США и успешно руководил местным подразделением.

На североамериканский рынок приходится порядка 30 процентов продаж Mazda, и компания намерена и дальше укреплять позиции. В планах японцев — повышение узнаваемости бренда, наращивание спроса и модернизация местной дилерской сети.

Недавно Mazda представила в США большой кроссовер CX-90 — это преемник CX-9 на премиум-платформе Large Architecture. Флагман получил две умеренную и подзаряжаемую гибридные силовые установки и целых три варианта компоновки салона — на шесть, семь либо восемь мест. Цены стартуют с 39 595 долларов (2,8 миллиона рублей).

Смена главы Mazda продолжает череду важных кадровых перестановок в японских фирмах. В январе стало известно, что Акио Тойода покинет пост президента Toyota, который занимал 14 лет, а в начале марта о смене главы сообщила Subaru.

Автоновости,Mazda CX-9,Mazda,Subaru,Toyota,
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