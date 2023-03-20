Россияне столкнулись со сложностями при оплате аренды автомобиля в Италии

Компании Drivalia, Budget и Firefly не принимают карты, выпущенные в странах ближнего зарубежья для россиян, без документов, подтверждающих их право на проживание в этих странах.
Имея карты грузинского и казахского банка, петербуржец Михаил со своей подругой не смог взять напрокат машину в аэропорту Венеции в компании Drivalia. При заказе автомобиля он воспользовался сервисом Economy Bookings — популярного брокера по поиску автопроката в разных странах. Вот что он рассказал:
«Сотрудники фирмы Drivalia сказали, что карту банка, выпущенную не по месту жительства, не соответствующую паспорту, они принимать не будут. У меня была карта банка Грузии, Bank of Georgia, и российский паспорт, а вторая карта — российский паспорт и казахский банк, но они сказали, что у них такая политика. И отправили нас к посреднику, это Economy Bookings, что, мол, Economy Bookings должен был нас обо всем этом предупредить, в то время как, когда мы позвонили в Economy Bookings в Москву, там сказали, что вообще про это не в курсе.
В общем, ничем это не закончилось, потому что сотрудник на месте развел руками, закрыл перед нами окно, и все. И такая же ситуация была в нескольких компаниях, то есть это не единственная компания, вот эта Drivalia, еще EuropСar, если я правильно помню, и Budget. Например, компания Sixt, довольно известная, сказала, что у них таких проблем нет. Это все происходило в Италии, мы в итоге воспользовались компанией Noleggiare, у них таких требований просто нет. Никто нам не смог предъявить внятно никаких регулирующих документов, в которых это прописано, ни с одной стороны, ни с другой. Economy Bookings запросили, оттуда ответа нет. Мы пытаемся вернуть деньги, которые заплатили, но пока никакого ответа не получили, но это около 300 евро».
Сервисы по прокату автомобилей всегда тщательно проверяли своих клиентов, и, возможно, сейчас эта нестыковка страны выпуска карты и ее владельца стала настолько частой, что на это стали обращать внимания. Скорее всего, эта проблема в будущем решится, считает директор направления развития банковских карт «Банки.ру» Антон Сергунов.
«Смотрите, на самом деле, это правило не новое, и прокатные компании всегда достаточно щепетильно относились с точки зрения безопасности к требованиям платежной карты, с помощью которой машина берется в аренду, а именно с точки зрения гарантированности депозита. И многие компании, которые сдают машины в аренду, всегда требовали, чтобы карта, которой клиент оплачивает и, соответственно, бронирует автомобиль, была именно кредитная. То есть компания должна понимать, каким образом, в случае если что-то пошло не так с арендой, она сможет оплатить потенциальный ремонт. А сейчас многие компании, и, кстати, не только в сервисах по бронированию автомобилей, предъявляют требование, чтобы паспорт гражданина и, соответственно, страна, которая выдала ему карту, совпадали. И здесь эти риски оценивают сами компании, которые сдают машину в аренду.
Весьма вероятно, что данный пункт существовал всегда, просто в настоящий момент компания решила им пользоваться. Но нет гарантии того, что через неделю-две или через месяц компания не поймет то, что это создает им дополнительные отрицательные эффекты».
17 марта появились публикации о дополнительных требованиях к держателям карт третьих стран. Первоисточником стала статья VPost под заголовком «Ваша карта убита».
По данным портала, ряд сервисов аренды автомобилей в Италии и Германии стали просить у клиентов не только стандартный набор документов, но и доказательство на право пребывания в стране выпуска карты.
Собеседники издания рассказали о схожих ситуациях при попытке арендовать машину в компаниях Budget и Firefly. По словам одного из источников, менеджер сервиса предупредил его, что «требования будут вводиться во многих торговых и сервисных организациях ЕС». В образцах договоров на сайтах Firefly и Budget гипотетические новые требования не отражены.