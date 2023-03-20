Россияне столкнулись со сложностями при оплате аренды автомобиля в Италии

В общем, ничем это не закончилось, потому что сотрудник на месте развел руками, закрыл перед нами окно, и все. И такая же ситуация была в нескольких компаниях, то есть это не единственная компания, вот эта Drivalia, еще EuropСar, если я правильно помню, и Budget. Например, компания Sixt, довольно известная, сказала, что у них таких проблем нет. Это все происходило в Италии, мы в итоге воспользовались компанией Noleggiare, у них таких требований просто нет. Никто нам не смог предъявить внятно никаких регулирующих документов, в которых это прописано, ни с одной стороны, ни с другой. Economy Bookings запросили, оттуда ответа нет. Мы пытаемся вернуть деньги, которые заплатили, но пока никакого ответа не получили, но это около 300 евро».