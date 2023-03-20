Представлен Exeed VX нового поколения

Самый крупный кроссовер китайской марки Exeed сменил поколение.

Фото: © Exeed © Exeed

Полноразмерный VX, который в том числе продается в России, пережил первую смену поколения, перебрался на новую платформу и получил автоматическую коробку передач взамен старого «робота». Во второй генерации автомобиль стал прочнее и безопаснее — для него заявлены больше трех десятков вспомогательных систем. Пересмотрели и дизайн: точечно обновили экстерьер, а в салоне появилась единая консоль с тремя экранами.

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В самой компании новинку называют именно вторым поколением, так как новый VX отныне базируется на платформе M3X 2.0: у него иная конструкция подвески, кузов стал жестче, а список электронных ассистентов насчитывает 32 вспомогательные системы.

При этом двигатель остался прежним — это 2,0-литровый агрегат SQRF4J20C, который в спецификации для китайского рынка развивает 261 лошадиную силу, а в России дефорсирован до 249 сил. Но теперь он сочетается не с роботизированной коробкой передач, а с восьмидиапазонным автоматом. Привод, как и раньше, передний либо полный.

Autohome.com.cn / Exeed VX

Autohome.com.cn / Exeed VX

Autohome.com.cn / Exeed VX

Autohome.com.cn / Exeed VX

Внешние отличия сводятся к новой радиаторов решетке с вертикальными ламелями и более крупному переднему бамперу с увеличенными секциями оптики. Но главные изменения произошли в интерьере: появился цифровой кластер, состоящий из трех экранов, руль с сенсорными кнопками и блоки управления настройками сидений, вынесенные на дверные карты на манер Mercedes-Benz.

Передние кресла оснащены обогревом, вентиляцией и массажем, для второго ряда предусмотрены подогрев и вентиляция, а для третьего — электропривод складывания спинок. Также заявляются активная система шумоподавления, мультимедийная система на основе чипа 8155 от Qualcomm и новое шестимесячное исполнение с посадочной формулой 2+2+2.

Прием заказов в Китае уже открыт, там Exeed VX нового поколения доступен в трех уровнях исполнения. Базовая комплектация с салоном на семь мест стоит от 209,9 тысячи юаней (2,35 миллиона рублей).

Шестимесячный кроссовер с приводом на переднюю ось обойдется в 219,9 тысячи юаней (2,45 миллиона рублей). Топовый полноприводный вариант с семью местами оценен в 229,9 тысячи юаней (2,57 миллиона рублей).