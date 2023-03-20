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26 минут назад

Иранские авто приедут в РФ через Беларусь. Раскрыта стоимость "убийц Lada"

Российская Газета

Заключение контракта об экспорте машин в страны Евразийского экономического сотрудничества подтвердил министр торговли Ирана Сейеда Реза Фатеми Амина. Он рассказал в интервью тегеранскому информационному агентству IRNA, что в Беларусь в ближайшие три года из Исламской Республики будет экспортировано 45 000 автомобилей.

Иранские "убийцы Lada" приедут в РФ через Беларусь
Фото: Пресс-служба SAIPAПресс-служба SAIPA

Общая сумма контракта составляет почти 450 млн долларов - это подтверждает, что объёмы касаются ЕАЭС, а не одного рынка: в ноябре 2022 года был подписан меморандум о взаимопонимании между Исламской Республикой и Россией в области экспорта автомобилей на сумму 300 млн долларов.

Таким образом отпускная стоимость одного авто, если оперировать цифрами, обозначенными министром торговли Ирана, - около 10 тысяч долларов (766 000 российских рублей по курсу ЦБ РФ на 20 марта 2023 года). Предполагается, что через Беларусь иранские авто будут поступать на российский рынок. Цена увеличится за счёт уплаты таможенного и утилизационного сборов, а также наценки дистрибьюторских компаний.

Главными импортёрами автомобилей для рынков ЕАЭС станут Iran Khodro (IKCO) и SAIPA, но обозначенный объём в 45 тысяч машин касается только одной марки - SAIPA, однако сертификацией транспортных средств также занята IKCO. Iran Khodro будет поставлять седаны Tara и Dena, которые уже ввозятся "частниками", а модельная линейка SAIPA будет включать в себя хэтчбек Quik и седаны Saina и Shahin - они должны появиться на рынке до начала лета.

В будущем иранские автопроизводители могут наладить выпуск автомобилей на территории России.

Автоновости,Iran Khodro,Lada,Банк России,ЕАЭС,
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