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37 минут назад

Актер "Бандитского Петербурга" Тарабукин отказался от проверки ГИБДД на трезвость

Газета.Ruиещё 1

Актер Михаил Тарабукин, известный по ролям в сериалах «Кухня» и «Бандитский Петербург», отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Дело передано в суд, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Актер "Бандитского Петербурга" отказался от проверки на трезвость
Фото: Светлана Шевченко/РИА НовостиСветлана Шевченко/РИА Новости

Из протокола следует, что в ночь на 20 января в Мытищах автоинспекторы остановили автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого находился актер Тарабукин. Сотрудники ГИБДД выявили у водителя признаки алкогольного опьянения — запах, нарушение речи, неустойчивость позы.

Тарабукин отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения, а также давать пояснения и подписывать протокол. Дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ пришло в Санкт-Петербург из Мытищ и зарегистрировано мировой судьей судебного участка №18.

За отказ освидетельствования грозит административный штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Автоновости,Mercedes-Benz,Михаил Тарабукин,ГИБДД,
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