Взлет и посадка летающего электромобиля XPeng попали на видео

Испытания летающего электромобиля от китайской компании XPeng попали на видео. Как сообщает 3DNews, у прототипа под обозначением X3 есть не только четыре винта, но и привычные четыре колеса — ему удалось оторваться от земли и успешно приземлиться.

По замыслу создателей, большую часть времени подобные транспортные средства будут передвигаться на колесах по поверхности, однако в исключительных случаях смогут подниматься в воздух — чтобы преодолевать пробки или препятствия. Управлять полетом может или водитель, или автоматика.

В частности, двухместный прототип XPeng X2 уже получил летный сертификат в КНР. Он способен поднимать в воздух до 560 килограмм груза, а заряда батареи хватит на 35 минут полета со скоростью до 130 км/ч.