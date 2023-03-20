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31 минуту назад

Взлет и посадка летающего электромобиля XPeng попали на видео

Никита Бородкин

Испытания летающего электромобиля от китайской компании XPeng попали на видео. Как сообщает 3DNews, у прототипа под обозначением X3 есть не только четыре винта, но и привычные четыре колеса — ему удалось оторваться от земли и успешно приземлиться.

По замыслу создателей, большую часть времени подобные транспортные средства будут передвигаться на колесах по поверхности, однако в исключительных случаях смогут подниматься в воздух — чтобы преодолевать пробки или препятствия. Управлять полетом может или водитель, или автоматика.

В частности, двухместный прототип XPeng X2 уже получил летный сертификат в КНР. Он способен поднимать в воздух до 560 килограмм груза, а заряда батареи хватит на 35 минут полета со скоростью до 130 км/ч.

Прототип под обозначением X3 представляет собой более тяжелый автомобиль с четырьмя колесами, который может полноценно ездить по поверхности. Однако его качество пока оставляет желать лучшего — транспортное средство создает вокруг себя сильные завихрения воздуха, которые могут разрушить окружающие конструкции и деревья. Кроме того, винты сильно шумят, из-за чего о комфорте при использовании подобного электромобиля можно забыть.

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