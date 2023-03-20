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48 минут назад

Перечислены наиболее дефицитные иномарки в РФ

Лера Букина

Автомобили французской марки Renault названы наиболее дефицитными в России среди иномарок. Такую оценку дали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры», передает РИА Новости.

Кроме того, там указали на нехватку машин южнокорейских брендов Kia и Hyundai. Однако дефицит по данным маркам не столь существенный, добавили в ассоциации.

В «Рольфе» указали на небольшие запасы автомобилей брендов Volkswagen и Skoda. В фирме подчеркнули, что дефицит будет наблюдаться по мере замещения китайскими марками. Там также отметили, что задачей «Рольфа» является восполнение дефицита наиболее востребованных моделей автомобилей через альтернативные каналы поставок.

Ранее директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Игорь Бойцов сообщил о включении в перечень параллельного импорта более 50 автомобильных марок.

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Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее указал на стабилизацию цен на автомобильном рынке страны. Наладилась также ситуация с логистическими маршрутами, поставками комплектующих и производством комплектующих, отметил он.

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