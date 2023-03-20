Lada Granta с 16-клапанным мотором будет в дефиците

В мае 2023 года АвтоВАЗ планирует возобновить выпуск Lada Granta со 106-сильным двигателем 1.6 литра (ВАЗ-21129), пишет группа "Нетипичный АвтоВАЗ", однако поначалу объёмы будут крайне малыми.

Фото: Юрий Зубко/ РГ Юрий Зубко/ РГ

Майский план по "Гранте" с новым-старым мотором - не более тысячи экземпляров, которые будут распределены между дилерами. В дальнейшем объёмы вырастут, так как будет обеспечена стабильная сборка двигателей: месячные показатели должны быть доведены до 20 тысяч единиц продукции.

Выпуск ВАЗ-21129, по информации паблика, был возобновлён в марте текущего года, но, вероятно, пока двигатели собираются в тестовом режиме небольшими партиями, так как Олег Груненков, руководитель проекта Lada Vesta, заявил, что такой мотор вернётся в линейку в течение трёх-четырёх месяцев, то есть, если брать в расчёт март, ВАЗ-21129 как раз вернётся к началу лета.

Возобновление производства двигателя 1.8 литра мощностью 122 л.с. запланировано на 2024 год. Пока сроки обозначены приблизительно: не ранее первого квартала.