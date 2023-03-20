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30 минут назад

Скидки на «Москвичи» значительно уменьшились

Елена Прошина

За десять дней размер скидки на автомобили «Москвич» сократился более чем в два раза. Максимальная скидка сегодня составляет 200 тысяч рублей. Об этом пишет «Российская газета».

Уточняется, что такой дисконт получит покупатель, одновременно оформивший кредит и расширенную страховку, а также сдаст старое авто по трейд-ин. Еще полторы недели назад новый автомобиль марки «Москвич» можно было приобрести со скидкой 500 тысяч рублей.

Вероятно, корректировки решили ввести после роста числа покупателей, желающих приобрести машину по сниженной цене. В феврале в России продали 57 машин «Москвич 3» и «Москвич 3е», что почти в два раза больше по сравнению с показателями января, когда было продано 29 авто.

Напомним, ранее было анонсировано, что в этом году у бренда появятся новые модели, их назовут «Москвич 5» и «Москвич 6». Кроме того, к апрелю новые автосалоны «Москвича» появятся в Сочи, Симферополе и Москве.

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