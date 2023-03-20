В Казахстане хотят разработать национальный электромобиль

В Казахстане хотят наладить производство национальных автомобилей.

Фото: Qoshcar Automotive Qoshcar Automotive

Пока разработками занимается небольшой стартап Qoshcar Automotive, который состоит всего из шести человек. Из них только трое родились в Казахстане. Остальные трое — россияне. Они не первый год работают в автомобильной сфере и уже заработали громкие имена в автомобильном дизайне. Главная цель стартапа — разработать уникальные электромобили и гибриды и запустить производство на собственной площадке в Казахстане.

Видео дня

Основатель проекта — Ильяс Жоламан — рассказал, что проект был запущен еще в апреле 2022 года, и всю команду он собирал самостоятельно. Условия, на которых он уговорил именитых дизайнеров присоединиться к стартапу, не раскрываются. Ильяс ранее никогда не работал в автомобилестроении — он занимался продажей премиальных машин и недвижимости в Казахстане.

Главная цель проекта — создать уникальный и современный электромобиль или автомобиль с гибридной силовой установкой. Стоить новинка, по задумке автора проекта, должна около 100 тысяч долларов. Выпускать их будут на собственном предприятии, которое построят с нуля. Предварительно Жоламан рассчитывает, что новый завод сможет производить по четыре тысячи автомобилей в год.

Qoshcar GT Vision 1

Qoshcar GT Vision 1

Qoshcar GT Vision 1

Первой моделью станет хэтчбек Qoshcar GT Vision 1. У дизайн-проекта модели нет переднего пассажирского кресла, а двери расположены асимметрично: правая дверь смещена назад для удобства пассажиров. Платформу автор планирует либо создать самостоятельно, либо отдать разработку одной из международных компаний. Будущая платформа обеспечит возможность выпускать самые разные автомобиль — от родстера до универсала повышенной проходимости.

Большая часть финансирования проекта будет привлекаться со стороны, потому сейчас основатель Qoshcar Automotive занимается активным поиском инвесторов. Параллельно идет разработка собственной зарядной станции и инфраструктуры для будущих электромобилей, чтобы повысить привлекательность проекта для инвесторов.

При этом сроки Жоламан ставит довольно жесткие — сборку он хочет запустить уже в ближайшие два-три года, а для этого нужно не только получить необходимый объем финансирования, но и параллельно заниматься проектировкой завода, на котором наладят производство.