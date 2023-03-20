МВД России продлило истекающие сроки действия водительских прав на три года, сообщил в понедельник в ходе расширенной коллегии министерства его глава Владимир Колокольцев.
"Отмечу, что срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем, продлен на три года", - сказал министр.
По словам Колокольцева, это было сделано для удобства водителей и снижения административной нагрузки на органы МВД.
Кроме того, в новых регионах РФ по упрощенной системе водительские права получили 135 тыс. человек.