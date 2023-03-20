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1 час назад

Срок действия водительских удостоверений, истекающий в 2023 году, продлили на три года

ТАССиещё 23

МВД России продлило истекающие сроки действия водительских прав на три года, сообщил в понедельник в ходе расширенной коллегии министерства его глава Владимир Колокольцев.

"Отмечу, что срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем, продлен на три года", - сказал министр.

По словам Колокольцева, это было сделано для удобства водителей и снижения административной нагрузки на органы МВД.

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Кроме того, в новых регионах РФ по упрощенной системе водительские права получили 135 тыс. человек.

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