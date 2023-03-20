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46 минут назад

Hyundai выпустит маленький недорогой кроссовер: первая фотография

Motor.ru

Фотошпионы показали новый маленький кроссовер компании Hyundai.

Hyundai выпустит маленький недорогой кроссовер
Фото: © Autocar India© Autocar India

Похожую на крошечный Hyundai Casper новинку с легкосплавными колесными дисками и люком в крыше сфотографировали в Южной Корее, но предназначается она в первую очередь для индийского рынка. Там, как ожидается, она займет место на ступеньку ниже Hyundai Venue и будет конкурировать с субкомпактным кроссовером Punch от местного производителя Tata Motors.

Как полагает Autocar India, новинка будет слегка крупнее Casper, который сейчас носит звание самого маленького кроссовера Hyundai. Длина Casper составляет около 3,6 метра, а новый автомобиль, пока известный как Ai3, может получить 3,8-метровый кузов. Таким образом он все равно останется в рамках, необходимых для получения налоговых льгот в Индии: они положены машинам короче четырех метров.

В основу Ai3 ляжет платформа от Grand i10 и Aura, которые продаются на индийском рынке. С ними же кроссовер разделит двигатель — ему прочат 1,2-литровый мотор мощностью 83 лошадиные силы. Также ожидается вариант CNG с газобаллонным оборудованием.

Ai3 придется бороться за рынок с серьезным конкурентом. Punch, представленный в 2021 году, — самый популярный маленький кроссовер в Индии. За февраль Tata продала около 11 тысяч экземпляров, в то время как ближайший соперник, Maruti Suzuki Ignis, разошелся в количестве 4700 штук.

Начальная стоимость нового Hyundai прогнозируется на уровне 600 тысяч рупий — менее 600 тысяч рублей по нынешнему курсу.

Еще одной новинкой от Hyundai в ближайшем будущем станет кроссовер Mufasa. Автомобиль, экстерьер и интерьер которого уже рассекречены благодаря фотошпионам, может стать эксклюзивом для китайского рынка, где придет на смену ix35.

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