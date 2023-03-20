УАЗ приостановил прием заказов на экспедиционные версии внедорожников

Ульяновский автомобильный завод приостановил прием заказов на экспедиционные версии "Патриота", "Хантера" и "Буханки". Эту информацию "Российской газете" подтвердили в пресс-службе компании.

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"В настоящее время указанная модификация действительно не выпускается. Это связано со сменой поставщиков некоторых позиций из списка оснащения, и, как следствие, необходимостью полноценного тестирования и настроек оборудования. В перспективе мы планируем вернуть "Экспедицию" в производственную программу", - отметили в пресс-службе УАЗа.

Экспедиционный "Хантер" официально стоит от 1 685 000 рублей, "Буханка" - от 1 600 000 рублей, "Патриот" - 2 125 000 рублей.

Напомним, экспедиционный "Хантер", например, отличается оранжевым цветом и особой комплектацией. Уже в базовой версии "Хантеры" спецсерии оснащены силовыми бамперами и порогами, защитой рулевых тяг, электрической лебедкой. Колесные арки защищены пластиковыми накладками. Автомобиль имеет тягово-сцепное устройство, сиденья с водоотталкивающей обивкой и двойной прострочкой белого цвета, а также подогрев передних кресел.

Также в числе особенностей "Хантера" - "экспедиционный" багажник на крыше и внедорожные шины BFGoodrich All-Terrain размерностью 235/85 R16 на стальных черных дисках. Такие колеса позволили значительно увеличить дорожный просвет - с 210 до 241 миллиметра.

У внедорожника четырехцилиндровый 2,7-литровый мотор ЗМЗ мощностью 135 л. с. и крутящим моментом 217 Нм. Силовой агрегат идет в комплекте с пятиступенчатой "механикой" Dymos, полноприводной подключаемой с демультипликатором трансмиссией и блокировкой заднего дифференциала.