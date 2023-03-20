Замена залипающих кнопок обошлась владельцу Ferrari в $10 тысяч

Владелец Ferrari потратил почти 10 тысяч долларов на замену залипающих кнопок в салоне автомобиля. Как сообщает портал Carscoops, из-за больших затрат на обслуживание и без того дорогого транспортного средства он решил избавиться от суперкара.

По словам Джерри Моса, ему приходилось регулярно посещать техническое обслуживание на своем Ferrari. Каждая поездка в автосервис обходилась ему в 1,5 тысячи долларов.

«Я потратил 15 тысяч долларов на замену керамических колесных подшипников, 4 тысячи на ремонт выпадающих фонарей и так далее, и так далее», — рассказал мужчина в социальных сетях, приложив чеки.

В результате Мос приобрел себе 70-летний Corvette Stingray Convertible с пакетом 3LT. Через две недели после этой покупки он решил продать Ferrari, поскольку не мог «предвидеть, что пойдет не так в следующий раз».