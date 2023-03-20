Компания Ford отзовет сразу три внедорожника

Как сообщает SPEEDME.RU, автопроизводитель Ford намерен отозвать 5000 автомобилей по трем разным причинам. Стало известно, что под отзыв попали Bronco 2021 и 2021 годов, шасси F-53 и F-59 2022 года и Mavericks 2023 года.

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Самый маленький отзыв касается шасси для автодомов F-53 и F-59, которые производит Ford. Отмечается, что проблема связана с болтами заднего тормозного суппорта, которые могут быть ослаблены. Дилеры бесплатно произведут осмотр авто и подтянут болты.