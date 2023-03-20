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8 минут назад

Компания Ford отзовет одновременно три внедорожника

Моя Москва.онлайн

Как сообщает SPEEDME.RU, автопроизводитель Ford намерен отозвать 5000 автомобилей по трем разным причинам. Стало известно, что под отзыв попали Bronco 2021 и 2021 годов, шасси F-53 и F-59 2022 года и Mavericks 2023 года.

Компания Ford отзовет сразу три внедорожника
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Самый маленький отзыв касается шасси для автодомов F-53 и F-59, которые производит Ford. Отмечается, что проблема связана с болтами заднего тормозного суппорта, которые могут быть ослаблены. Дилеры бесплатно произведут осмотр авто и подтянут болты.

Также под отзыв попали Ford Bronco 2021 и 2022 годов. Их неисправность связана с информационно-развлекательной системой. На экране может внезапно появиться изображение с камеры заднего вида при продолжительном движении вперед.

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