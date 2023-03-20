Дилеры предложили россиянам новые гибриды Aito M7 по 4,4 млн рублей

Например, машины можно приобрести у дилеров в Москве, Санкт-Петербурге и Благовещенске по цене от 4,4 млн до 5,67 млн рублей в зависимости от выбранной комплектации.

На кроссовере установлен бензиновый турбомотор рабочим объемом 1,5 литра, который предназначается только для подзарядки тяговой батареи. Есть две модификации в первом случае у машины один электродвигатель на задней оси мощностью 272 лошадиные силы. Также есть модификация с двумя электродвигателями суммарной мощностью 449 лошадиных сил. В комплектацию кроссовера входят светодиодные ходовые огни, датчики парковки впереди и сзади, система автоматической парковки, датчики давления в шинах, адаптивный круиз-контроль и много другое.