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1 час назад

УАЗ больше не принимает заказы на некоторые внедорожники

Лера Букина

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) принял решение о приостановке приема заказов на экспедиционные версии внедорожников «Патриот» и «Хантер», а также фургонов СГР («Буханка»). Об этом проинформировало издание «Автоновости дня».

УАЗ приостановил прием заказов на экспедиционные версии внедорожников
Фото: УАЗУАЗ

Сбор заказов остановили в связи с тем, что сейчас экспедиционные версии машин временно не выпускают. Это, в свою очередь, обусловлено сменой поставщиков.

Подчеркивается, что дилеры и популярные классифайд не предлагают такие «Патриоты» и «Буханки». Вместе с тем в настоящее время можно приобрести один лишь «Хантер» в спецверсии. Его оценили в 1,66 млн рублей.

Ранее стало известно, что ООО «Индустриальный парк УАЗ» (бенефициар — ООО «УАЗ») разместил объявления о продаже девяти объектов недвижимости. Соответствующие предложения появились на «Авито».

До этого издание «Панорама УАЗа» сообщило, что Ульяновский автозавод готовится к наращиванию выпуска автомобилей в текущем году.

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