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1 час назад

В России продлили срок действия водительских прав

Алиса Селезнёва

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о продлении на три года срока действия водительских удостоверений, которые истекают в этом году. Об этом пишет ТАСС.

«Отмечу, что срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем, продлен на три года», — заявил Колокольцев в ходе расширенной коллегии министерства.

Глава ведомства подчеркнул, что такое решение было принято для удобства водителей и снижения административной нагрузки на органы МВД.

Ранее правительство России утвердило особенности регистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений для четырех новых российских регионов.

Так, проживающим на территориях ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях, необходимо заменить документы на автомобили до 1 января 2026 года. При этом права можно поменять без повторного прохождения экзаменов и медосвидетельствования. Также не нужно будет платить госпошлину.

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Кроме того, до 1 января 2024 года зарегистрировать транспортное средство в новых регионах можно будет без полиса ОСАГО. За госуслугой можно обратиться как в подразделения ГИБДД в новых регионах, так и в других субъектах России.

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