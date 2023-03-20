В России продлили срок действия водительских прав

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о продлении на три года срока действия водительских удостоверений, которые истекают в этом году. Об этом пишет ТАСС.

«Отмечу, что срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем, продлен на три года», — заявил Колокольцев в ходе расширенной коллегии министерства.

Глава ведомства подчеркнул, что такое решение было принято для удобства водителей и снижения административной нагрузки на органы МВД.

Ранее правительство России утвердило особенности регистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений для четырех новых российских регионов.

Так, проживающим на территориях ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях, необходимо заменить документы на автомобили до 1 января 2026 года. При этом права можно поменять без повторного прохождения экзаменов и медосвидетельствования. Также не нужно будет платить госпошлину.