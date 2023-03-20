Средняя стоимость запчастей в России за год выросла на 20%

Средняя стоимость автозапчастей в России с марта 2022 года по март 2023 года выросла на 19,5%. Об этом рассказали в Российском союзе автостраховщиков (РСА), объявив о вступлении в силу обновленных справочников, в соответствии с которыми рассчитываются выплаты по ОСАГО.

Самый серьезный рост отмечен по ряду запчастей на машины иностранных марок. Так, средняя стоимость двери багажника автомобиля Nissan выросла за год на 80%, передняя проводка шасси машины Mitsubishi — на 67%, фара для Hyundai — на 47%, фары и двери для Kia — на 36-40%.

За последние три месяца, если сравнивать цены в новых справочниках с данными от 19 декабря, цены снизились на 6,4%. По словам президента РСА Евгения Уфимцева, это связано со стабилизацией ситуации с запчастями и открытием новых каналов поставок. Впрочем, за эти три месяца запчасти для машин Lada выросли в цене в среднем на 3,9%, для Chevrolet — на 5,1%, для Volvo — на 4%, а для Lifan — на 0,6%.