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43 минуты назад

«Москвич» объявил отзывную кампанию после двух месяцев продаж автомобилей

Южный автомобиль

Российская марка «Москвич» объявила об отзыве выпущенных автомобилей спустя два месяца с начала продаж. Как сообщает портал Quto.ru, отзывная кампания связана с некорректной русификацией мультимедийной системы кроссоверов.

«Москвич» объявил отзывную кампанию
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

От китайской модели JAC JS4 кроссовер «Москвич 3» отличается шильдиками и переводом меню бортового компьютера и мультимедийной системы на русский язык.

Во время отзывной кампании автомобилям обновят прошивку, все обещают сделать быстро. Напомним, всего за январь-февраль 2023 года было продано 86 автомобилей.

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