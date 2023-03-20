«Москвич» объявил отзывную кампанию

Российская марка «Москвич» объявила об отзыве выпущенных автомобилей спустя два месяца с начала продаж. Как сообщает портал Quto.ru, отзывная кампания связана с некорректной русификацией мультимедийной системы кроссоверов.

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От китайской модели JAC JS4 кроссовер «Москвич 3» отличается шильдиками и переводом меню бортового компьютера и мультимедийной системы на русский язык.