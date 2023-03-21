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15 минут назад

"Москвич" опроверг информацию об отзыве автомобилей

Российская Газетаиещё 1

Компания "Москвич" опровергла информацию о том, что возрожденная марка отзывает автомобили. Об этом "Российской газете" рассказали в пресс-службе бренда.

"Москвич" опроверг информацию об отзыве автомобилей
Фото: Сергей Михеев/РГСергей Михеев/РГ

"Информация об отзывной кампании автомобилей "Москвич", которая распространяется в СМИ и социальных сетях, является ложной. Отзывная кампания предполагает публикацию данных на сайте Росстандарта и предупреждение клиентов о необходимости предоставить автомобили, попадающие под нее, на диагностику и ремонт. Такой кампании "Москвич" не проводил и не проводит.

В настоящий момент клиентам предлагается только планово обновить софт программного обеспечения кроссовера "Москвич 3" для корректной русификации мультимедийной системы. Других уведомлений клиентов нет", - отметили в пресс-службе.

Напомним, марка сейчас продает кроссоверы "Москвич 3" - это переднеприводный автомобиль с полуторалитровым турбомотором мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 210 Нм. Бензиновая версия с механикой стоит от 1 970 000 рублей, с вариатором - от 2 035 000 рублей. Электрическая модель (у нее электромотор на задней оси развивает 193 л.с. и 340 Нм) обойдется в 3 500 000 рублей.

Не так давно стало известно, что в этом году модельный ряд "Москвича" пополнится еще двумя новыми автомобилями. В подробности о них представители завода пока не вдаются, но типы кузовов новинок уже известны - в линейку войдут кроссовер и седан, которые, вероятнее всего, получат названия "Москвич 5" и "Москвич-6".

В нынешнем году "Москвич" планирует выпустить 50 тысяч автомобилей, в том числе 10 тысяч электрических машин.

Автоновости,Скидки,Росстандарт,
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