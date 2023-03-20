Dacia сошлёт Jogger в Африку

Румынская марка, входящая в состав Renault Group, находится на подъёме и рассчитывает на рост спроса на свои машины в будущем, в связи с чем ей приходится резервировать дополнительные производственные мощности.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

Прошлый год Dacia закончила с ростом продаж на 6,8% (по сравнению с 2021 годом) до 573 800 автомобилей, наибольшим спросом пользовался хэтчбек Sandero (продано 224 847 шт.), на втором месте — кроссовер Duster (193 855 шт.), третье место занял кросс-универсал Dacia Jogger (56 636 шт.). Последний считается первой моделью С-класса марки Dacia (габаритная длина — 4547 мм, колёсная база — 2897 мм) и первой её гибридной моделью — версия Hybrid 140 дебютировала осенью прошлого года, она позаимствовала силовую установку E-Tech у гибридного Renault Clio.

Dacia Jogger

Операционная маржа Dacia сейчас превышает 10% — это очень хороший показатель для марки, выпускающей бюджетные автомобили, он стал возможен благодаря тому, что у Dacia сведены к комфортному минимуму затраты на разработку новых моделей, поскольку платформы, силовые установки и электронику поставляет Renault Group. Нынешний гендиректор Renault Group Лука де Мео очень ценит марку Dacia и её вклад в общую кассу Renault Group, но хочет, чтобы к 2030 году операционная маржа Dacia выросла до 15% — это, к слову, уже на уровне премиальных марок, таких как Audi.

Рост прибыльности подразделения Dacia неминуемо приведёт к подорожанию автомобилей: Jogger на момент дебюта оказался самой дорогой моделью в гамме, Duster следующего поколения будет ещё дороже (особенно с учётом того, что ему прочат электрический полный привод), а на вершине гаммы расположится компактный кроссовер по мотивам концепта Bigster образца 2021 года (название серийной машины может быть иным).

Dacia Bigster

Сегодня пресс-служба Dacia подтвердила, что производство нового Duster начнётся в 2024 году, Bigster — в 2025 году, оба кроссовера будут выпускаться на головном заводе Dacia в румынском городе Миовени, в их основу ляжет модульная платформа CMF-B. Спрос на оба кроссовера, скорее всего, будет высоким, и чтобы его удовлетворить, Dacia весной 2024 года наладит сборку Jogger на общем с Renault заводе в марокканском Танжере, который сейчас выпускает Dacia Sandero и «каблучок» Renault Express. Выпуск Jogger в Румынии после 2024 года продолжится, но если спрос на Duster и Bigster превзойдёт ожидания, то Jogger можно будет полностью «сплавить» в Марокко.

Производство Renault Express на заводе в Танжере