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42 минуты назад

Появились фотографии первого китайского суперкара

Елена Прошина

В интернете появились фотографии Aion Hyper SSR — первого серийного китайского суперкара. Кадры со сборочного производства автомобиля опубликовал CenyAvto.

Появились фотографии первого китайского суперкара
Фото: СоцсетиСоцсети

Снимки раскрывают всю цветовую палитру суперкаров. Так, согласно им, приобрести автомобили можно будет в шести основных оттенках — оранжевом, белом, серебристом, синем, зеленом и желтом. Внешний вид суперкаров имеет все характерные для этого класса машин черты, в том числе открывающиеся вверх двери.

Соцсети

Первые поставки автомобилей планируют начать в октябре 2023 года. Но уже сейчас можно сделать предварительный заказ суперкара в Китае. Его стоимость на данный момент составляет 187 тысяч долларов за базовую версию и почти 245 тысяч долларов за трековую Ultimate.

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