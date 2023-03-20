Появились фотографии первого китайского суперкара

Снимки раскрывают всю цветовую палитру суперкаров. Так, согласно им, приобрести автомобили можно будет в шести основных оттенках — оранжевом, белом, серебристом, синем, зеленом и желтом. Внешний вид суперкаров имеет все характерные для этого класса машин черты, в том числе открывающиеся вверх двери.

Первые поставки автомобилей планируют начать в октябре 2023 года. Но уже сейчас можно сделать предварительный заказ суперкара в Китае. Его стоимость на данный момент составляет 187 тысяч долларов за базовую версию и почти 245 тысяч долларов за трековую Ultimate.