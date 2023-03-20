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42 минуты назад

Стало известно, когда Lada Granta вернут 16-клапанный мотор

Motor.ru

Компания АвтоВАЗ возобновит сборку Lada Granta с 16-клапанным мотором в мае 2023 года.

Стало известно, когда Lada Granta вернут 16-клапанный мотор
Фото: © Нетипичный АвтоВАЗ / Вконтакте© Нетипичный АвтоВАЗ / Вконтакте

Как сообщает инсайдерский паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» Вконтакте, 1,6-литровый двигатель ВАЗ-21129 мощностью 106 лошадиных сил планируется вернуть и на Vesta, и на бюджетную «Гранту» почти одновременно. Однако на первых порах объемы выпуска Lada Granta с таким двигателем будут невелики: машины поступят к дилерам, но будут в дефиците.

В мае АвтоВАЗ планирует выпустить не более одной тысячи Lada Granta с 16-клапанным двигателем, пишут инсайдеры. Их распределят между дилерами Lada. В дальнейшем завод планирует нарастить объемы выпуска до стабильных 20 тысяч ВАЗ-21129 ежемесячно. Когда эта цель будет достигнута, моторов будет хватать и на Vesta, и на Granta, что позволит увеличить темпы сборки.

Сообщалось, что АвтоВАЗ возобновил производство более мощных 106-сильных двигателем в марте. Однако пока автомобили сходят с конвейера с восьмиклапанными двигателями 1.6 на 90 сил. Это касается и обновленной Lada Vesta NG. По последним данным, «Весты» со 106-сильным агрегатом появятся в продаже в июне.

Менее мощная версия при этом не исчезнет, сказал руководитель проекта Vesta Олег Груненков. Кроме этого, к первому кварталу 2024 года линейка флагмана должна пополниться «атмосферником» объемом 1,8 литра, работающим в связке с автоматической коробкой передач.

В том же году должна увидеть свет Granta следующего поколения, изображения которой ранее утекли в сеть. Ожидается, что она переедет на платформу CMF-B-LS и будет выпускаться в виде седана, универсала и Cross-версии последнего. К моменту ее выхода на рынок АвтоВАЗ намерен решить проблемы с поставками деталей благодаря новым партнерам.

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