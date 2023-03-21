Новый партнер из Китая поможет «Москвичу» запустить производство электрического седана

Источники портала «Китайские автомобили» утверждают, что «Москвич» может обрести нового технологического партнера из КНР и лице компании JMEV, совместного предприятия Jiangling Motors Corporation Group, Китайской корпорации сельхозразвития и группы Renault. Пока это все на уровне слухов и официального подтверждения этой информации нет.
Издание напоминает, что нынешний партнер «Москвича», компания JAС, официально о сотрудничестве с российским автопроизводителем до сих пор не объявляла. Да и сам «Москвич» не упоминает JAC, именуя его «восточным партнером». При этом две модели возрожденного российского бренда, «Москвич 3» и «Москвич 3e», это ни что иное, как JAC JS4 и JAC E40X с иными шильдиками. Параллельно JAC наращивает присутствие в России, сотрудничая с «Соллерсом» в области производства коммерческих автомобилей — и тоже соблюдает информационную тишину.
Ситуация с JMEV может развиваться по такому же сценарию. По информации источников «Китайских автомобилей», процесс выхода новой компании на российский рынок уже запущен — якобы на «Москвиче» наладят производство электрических седанов JMEV GSE. Более того, такие автомобили, утверждают собеседники издания, уже привезли в Россию. Модель GSE, разумеется, будет продаваться под маркой «Москвич» — вероятно, это одна из двух новинок, которые столичный завод собирается представить до конца нынешнего года.
JMEV GSE по размерам сопоставим с Evolute i-Pro, который собирают в Липецкой области. В Китае модель представлена в трех вариантах форсировки, на 82, 150 и 231 лошадиную силу, запас хода варьируется от 430 до 520 километров по циклу NEDC, а цены — от 139,8 тысячи до 199,8 тысячи юаней (примерно 1,6-2,2 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).