Новый партнер из Китая поможет «Москвичу» запустить производство электрического седана

Источники портала «Китайские автомобили» утверждают, что «Москвич» может обрести нового технологического партнера из КНР и лице компании JMEV, совместного предприятия Jiangling Motors Corporation Group, Китайской корпорации сельхозразвития и группы Renault. Пока это все на уровне слухов и официального подтверждения этой информации нет.

© © JMEV

Издание напоминает, что нынешний партнер «Москвича», компания JAС, официально о сотрудничестве с российским автопроизводителем до сих пор не объявляла. Да и сам «Москвич» не упоминает JAC, именуя его «восточным партнером». При этом две модели возрожденного российского бренда, «Москвич 3» и «Москвич 3e», это ни что иное, как JAC JS4 и JAC E40X с иными шильдиками. Параллельно JAC наращивает присутствие в России, сотрудничая с «Соллерсом» в области производства коммерческих автомобилей — и тоже соблюдает информационную тишину.

JMEV GSE / Yi

JMEV GSE / Yi

JMEV GSE / Yi

JMEV GSE / Yi

JMEV GSE / Yi

JMEV GSE / Yi

JMEV GSE / Yi

JMEV GSE / Yi

Ситуация с JMEV может развиваться по такому же сценарию. По информации источников «Китайских автомобилей», процесс выхода новой компании на российский рынок уже запущен — якобы на «Москвиче» наладят производство электрических седанов JMEV GSE. Более того, такие автомобили, утверждают собеседники издания, уже привезли в Россию. Модель GSE, разумеется, будет продаваться под маркой «Москвич» — вероятно, это одна из двух новинок, которые столичный завод собирается представить до конца нынешнего года.