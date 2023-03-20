АвтоВАЗ снова будет выпускать «Ниву» в кузове пикап

По данным источников, завод уже собрал два кузова с полуторной кабиной, в основу которых легла классическая Lada Niva Legend. Также источники сообщили, что кузова будут отправлять дочернему предприятию ВИС-Авто, которое уже будет заниматься финальной сборкой. Ожидается, что отечественный автопроизводитель запустит модель в серийное производство, однако пока у компании есть технологические проблемы — когда проект заморозили в прошлый раз, компания избавилась от очень важного для сборки оборудования.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Главной проблемой, которая мешает запуску серийного производства, является отсутствие оборудования. Когда проект по выпуску пикапов закрыли, компания разобрала кондуктор для сварки кузова и отправила его в металлолом. Однако инсайдер утверждают, что компания сможет обойти это препятствие.

Отечественный производитель уже выпускал пикапы на базе «Нивы», но в 2019 году проект закрыли. Раньше сборкой занималась компания «Супер-Авто». Сейчас же АвтоВАЗ планирует передать производство другому подрядчику, компании ВИС-Авто, которая занимается выпуском коммерческих полурамных грузовиков на базе Lada Niva.