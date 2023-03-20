АвтоВАЗ снова будет выпускать «Ниву» в кузове пикап

По данным источников, завод уже собрал два кузова с полуторной кабиной, в основу которых легла классическая Lada Niva Legend. Также источники сообщили, что кузова будут отправлять дочернему предприятию ВИС-Авто, которое уже будет заниматься финальной сборкой. Ожидается, что отечественный автопроизводитель запустит модель в серийное производство, однако пока у компании есть технологические проблемы — когда проект заморозили в прошлый раз, компания избавилась от очень важного для сборки оборудования.
Главной проблемой, которая мешает запуску серийного производства, является отсутствие оборудования. Когда проект по выпуску пикапов закрыли, компания разобрала кондуктор для сварки кузова и отправила его в металлолом. Однако инсайдер утверждают, что компания сможет обойти это препятствие.
Отечественный производитель уже выпускал пикапы на базе «Нивы», но в 2019 году проект закрыли. Раньше сборкой занималась компания «Супер-Авто». Сейчас же АвтоВАЗ планирует передать производство другому подрядчику, компании ВИС-Авто, которая занимается выпуском коммерческих полурамных грузовиков на базе Lada Niva.
При этом в начале декабря стало известно, что отечественный автопроизводитель остановил разработку новой «Нивы». Компания отложила работы на неопределенный срок из-за того, что большая часть запчастей для третьей генерации попала под санкции.