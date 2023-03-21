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1 час назад

Москвичей предупредили о коллапсе на дорогах

Российская Газетаиещё 3

Первые перекрытия дорог в столице были в первой половине дня, закрывали на время движение по Садовому кольцу. Ожидаются сильные пробки после обеда. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения Москвы.

Москвичей предупредили о коллапсе на дорогах
Фото: © РИА Новости. Максим Блинов© РИА Новости. Максим Блинов

По данным Telegram-канала департамента транспорта, заторы начнутся с 14:00, продлятся до 19:00. В этот период в центре города будет сильно затруднено движение. Москвичам посоветовали использовать для поездок городской транспорт.

"Сейчас в городе 6 баллов. Затруднено движение на Москворецкой набережной, улице Маши Порываевой, улице Тверская, Кутузовском проспекте", - сообщает ЦОДД.

Вечером ожидаются пробки в 9 баллов. Причем сложно проехать будет как в центре, так и на Садовом кольце, ТТК.

Поездки на личном транспорте лучше отложить на позднее время.

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