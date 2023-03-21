В Россию привезли большую партию Lexus RX

Российские дилеры раскрыли стоимость кроссовера Lexus RX нового поколения.

Фото: © Lexus © Lexus

Премиальные японские автомобили, ввезенные официально, давно закончились: теперь продавцы торгуют только машинами, ввезенными путем параллельного импорта — чаще всего из Казахстана. Сообщается, что недавно дилеры завезли крупную парию кроссоверов RX прошлого поколения, а также машины новой, уже пятой генерации.

Из всего модельного ряда Lexus, доступного россиянам ранее, сейчас в основном поставляется пара самых популярных машин — Lexus LX и большой кроссовер Lexus RX. За новый RX продавцы просят до семи миллионов рублей. Причем импортируют автомобиль с разными силовыми установками на выбор: двухлитровой «турбочетверкой» мощностью 238 лошадиных сил, «атмосферником» 3.5 на 300 сил и гибридной установкой, выдающей 313 сил.

Также дилеры уже наладили импорт RX пятого поколения, который дебютировал в США прошлым летом. Так, экземпляр в версии RX 350 предлагается в Москве. За автомобиль с 279-сильным бензиновым мотором, панорамной крышей с люком, кожаным салоном, 10 подушками безопасности и четырьмя панорамными камерами продавец просит 9,5 миллиона рублей.

Toyota, как и дочерний Lexus, пока не объявляли о полном уходе с российского рынка. При этом поставки, продажи и производство в нашей стране они остановили, как и многие другие иностранные компании. В результате минувший год оказался особо тяжелым для Lexus: уход из России, на которую приходилось до 25 процентов продаж марки, вызвал обвал прибыли. Кроме этого, свою лепту внесли резко снизившийся спрос на компакт-кросс UX и продолжающаяся нехватка микрочипов.