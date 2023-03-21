В Воронеже задержали водителя с неоплаченными штрафами за 600 нарушений ПДД

В Воронеже полицейские в ходе рейда остановили автомобиль Volkswagen Touareg, у водителя которого обнаружили более 600 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД, сообщает ГУ МВД РФ по области.

Фото: Телеграм-канал «Полиция Воронежской области» Телеграм-канал «Полиция Воронежской области»

За рулем находился 22-летний водитель. Общая сумма его штрафов превысила 600 тыс. руб. Также выяснилось, что он должен судебным приставам-исполнителям около 400 тыс. руб. исполнительского сбора.

Молодого человека доставили в отдел ГИБДД, где сотрудники полиции составили на него 250 административных протоколов за уклонения от исполнения административного наказания (по ст. 20.25 КоАП). Общая сумма долга составила около 1,5 млн руб.