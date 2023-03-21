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2 часа назад

В Воронеже задержали водителя со штрафами за 600 нарушений ПДД

Газета.Ruиещё 1

В Воронеже полицейские в ходе рейда остановили автомобиль Volkswagen Touareg, у водителя которого обнаружили более 600 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД, сообщает ГУ МВД РФ по области.

В Воронеже задержали водителя с неоплаченными штрафами за 600 нарушений ПДД
Фото: Телеграм-канал «Полиция Воронежской области»Телеграм-канал «Полиция Воронежской области»

За рулем находился 22-летний водитель. Общая сумма его штрафов превысила 600 тыс. руб. Также выяснилось, что он должен судебным приставам-исполнителям около 400 тыс. руб. исполнительского сбора.

Молодого человека доставили в отдел ГИБДД, где сотрудники полиции составили на него 250 административных протоколов за уклонения от исполнения административного наказания (по ст. 20.25 КоАП). Общая сумма долга составила около 1,5 млн руб.

Приставы арестовали Volkswagen Touareg, у которого не было переднего бампера, и отправили его на спецстоянку. Если владелец не погасит задолженность, то кроссовер реализуют на торгах в счет долга.

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