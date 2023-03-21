Chery построит спортивное электрическое купе

Китайский автопроизводитель Chery выпустит спортивное электрическое купе.
Разработкой занимается подразделение компании Chery iCar, которое специализируется на создании электромобилей. Пока новинка носит рабочее название iCar GT, но есть основания полагать, что к моменту дебюта название изменят. Пока что в Сети опубликовали только первые эскизы будущей новинки. По данным инсайдеров, официальный дебют новинки состоится в рамках апрельского международного автомобильного салона в Шанхае.
В Сети опубликовали три изображения будущего купе с разных ракурсов. Судя по ним, новинка получит обтекаемый силуэт, массивный передний бампер с крупным сплиттером и рельефный капот.
Одной из отличительных особенностей модели является использование символа «Т» в дизайне: к нему отсылает как головная, так и задняя оптика. Также она отчетливо считывается в дизайне кормы.
В начале марта в Сети опубликовали фотографии еще одной электрической новинки это линейки — фотографам удалось заснять электрический кроссовер eQ7 без камуфляжа во время движения по одной из трасс. Ожидается, что китайский автопроизводитель представит новую модель уже во второй половине текущего 2023 года.