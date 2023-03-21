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1 час назад

Chery построит спортивное электрическое купе

Motor.ru

Китайский автопроизводитель Chery выпустит спортивное электрическое купе.

Chery построит спортивное электрическое купе
Фото: iCAR-GT© Autohome.com.cniCAR-GT© Autohome.com.cn

Разработкой занимается подразделение компании Chery iCar, которое специализируется на создании электромобилей. Пока новинка носит рабочее название iCar GT, но есть основания полагать, что к моменту дебюта название изменят. Пока что в Сети опубликовали только первые эскизы будущей новинки. По данным инсайдеров, официальный дебют новинки состоится в рамках апрельского международного автомобильного салона в Шанхае.

В Сети опубликовали три изображения будущего купе с разных ракурсов. Судя по ним, новинка получит обтекаемый силуэт, массивный передний бампер с крупным сплиттером и рельефный капот.

iCAR-GT Autohome.com.cn
iCAR-GT Autohome.com.cn

Одной из отличительных особенностей модели является использование символа «Т» в дизайне: к нему отсылает как головная, так и задняя оптика. Также она отчетливо считывается в дизайне кормы.

В начале марта в Сети опубликовали фотографии еще одной электрической новинки это линейки — фотографам удалось заснять электрический кроссовер eQ7 без камуфляжа во время движения по одной из трасс. Ожидается, что китайский автопроизводитель представит новую модель уже во второй половине текущего 2023 года.

Автоновости,Chery,
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