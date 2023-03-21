Chery построит спортивное электрическое купе

Китайский автопроизводитель Chery выпустит спортивное электрическое купе.

Фото: iCAR-GT© Autohome.com.cn iCAR-GT© Autohome.com.cn

Разработкой занимается подразделение компании Chery iCar, которое специализируется на создании электромобилей. Пока новинка носит рабочее название iCar GT, но есть основания полагать, что к моменту дебюта название изменят. Пока что в Сети опубликовали только первые эскизы будущей новинки. По данным инсайдеров, официальный дебют новинки состоится в рамках апрельского международного автомобильного салона в Шанхае.

В Сети опубликовали три изображения будущего купе с разных ракурсов. Судя по ним, новинка получит обтекаемый силуэт, массивный передний бампер с крупным сплиттером и рельефный капот.

iCAR-GT Autohome.com.cn

iCAR-GT Autohome.com.cn

Одной из отличительных особенностей модели является использование символа «Т» в дизайне: к нему отсылает как головная, так и задняя оптика. Также она отчетливо считывается в дизайне кормы.