Стала известна причина продления срока действия водительских прав

Автоэксперт Дмитрий Славнов рассказал, что решение о продлении срока действия водительских прав связано с прибытием в Россию большого количества беженцев. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что накануне глава МВД РФ Владимир Колокольцев рассказал о продлении на три года срока действия прав, истекающего в 2022-2023 годах.

Руководитель ведомства заметил, что в Запорожье, Донбассе и Херсонской области права выдаются по упрощенной системе. Он добавил, что документы получили уже 135 тыс. человек.

Славнов пояснил, что в настоящее время в регистрационные подразделения поступает большое количество заявлений от беженцев из Украины. По его словам, они, приезжая в Россию, желают получить удостоверение российского образца.

С тем, чтобы не допустить коллапса системы, не создавать огромные очереди, было принято решение сделать «разброс по годам», уточнил эксперт.