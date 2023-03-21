Кроссовер Kia EV5 дебютировал в Китае как глобальная модель

Компания Kia продолжает расширять линейку электромобилей: в Китае в рамках мероприятия Kia EV Day состоялась премьера концептуального кроссовера EV5, который станет серийным уже в этом году, и анонсированы другие электрические новинки.

Фото: Kia Kia

Последний раз Kia обновляла свой план электрификации год назад, тогда корейская марка пообещала представить к 2027 году 14 новых электрических моделей, в том числе два пикапа. На прошлой неделе Kia показала серийную версию флагманского электрического кроссовера EV9, а сегодня в Китае в виде концепта дебютировал его младший брат с индексом EV5 — он станет первым электромобилем Kia новой волны (на модульной платформе E-GMP), который появится сначала в Поднебесной, а затем на других рынках. Старт продаж Kia EV5 в Китае намечен на ноябрь — стало быть, кроссовер в серийном дизайне покажут уже в ближайшие месяцы. Даты выхода Kia EV5 на другие рынки пока не названы.

Kia

Kia не сообщила никаких технических подробностей о EV5, не указаны даже габариты, известно лишь, что запас хода на одной зарядке по китайскому циклу CLTC превысит 700 км. Если судить на глазок, то Kia EV5 можно назвать компактным либо среднеразмерным кроссовером с довольно простым салоном, в котором поместились три ряда кресел. Общий стиль внутри и снаружи — примерно такой же, как у Kia EV9. К типичным признакам концепта относятся слишком скульптурные кресла мебельного типа, отсутствие центральных стоек кузова, камеры вместо зеркал, отсутствие наружных дверных ручек и сплюснутый восьмиугольный руль.

Kia

В концепте подчёркнута приспособленность Kia EV5 для отдыха на свежем воздухе: кресла первого и второго рядов можно повернуть на 90 градусов в сторону улицы, распахнуть двери и поставить у порога столик для пикника. Раскладная багажная лавка тоже идёт в паре с раскладным столиком, так что можно устроить полноценный фуршет. Большая прозрачная крыша имеет продольную, а не поперечную перемычку. В целом дизайн у EV5 вышел на любителя, и, давайте признаем честно, без логотипов Kia угадать принадлежность этого кроссовера к корейской марке было бы очень сложно.

Вместе с концептом EV5 корейская марка представила в Китае уже хорошо знакомый в Южной Корее, США и Европе кроссовер EV6 — он выйдет на китайский рынок ближайшим летом. На 2024 год запланирован китайский дебют флагманского кроссовера Kia EV9, в 2025-м Kia запустит в Поднебесной относительной недорогой электрический кроссовер начального уровня, в 2026-м — флагманский электрический легковой автомобиль (седан или лифтбек), в 2027-м — электрический среднеразмерный кроссовер.

Kia