Премиальные кроссоверы в России растут в цене на 40% за 3 года

Кроссоверы и внедорожники премиум-сегмента в России растут в цене на вторичном рынке. За 3 года повышение стоимости составляет почти 40%.

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Автомобили на вторичном рынке в возрасте 3 лет оцениваются дороже, чем на момент приобретения в автосалоне в новом состоянии. К такому выводу пришли эксперты после изучения средней стоимости транспортных средств в сегменте премиум-класса. Лучшая остаточная стоимость отмечается у внедорожников и кроссоверов, которые пользуются стабильно высоким спросом. Лидерами в рейтинге выделили BMW, Audi и Mercedes-Benz.

Главная причина такого ценообразования - нехватка данных автомобилей на рынке. В настоящее время граждане России могут приобрести либо транспорт, который поставляется по программе параллельного импорта, либо машину с пробегом. Это становится причиной изменения спроса, который и оказывает влияние на конечную стоимость транспорта.

Представители компании “Авилон” отмечают, что премиальные модели сегмента SUV с пробегом выросли в цене на 40% всего за 3 года. Причин у такой динамики сразу две - возникший дефицит и нестабильный курс валют.

В классе паркетников на первое место встал Audi Q3. Его остаточная стоимость составляет 121.5%. Следом идет еще один европеец - BMW X2 с результатом 120.9%. Тройку лидеров в классе кроссоверов закрыл Mercedes-Benz GLA, остаточная стоимость которого составляет 114.4%. Представители сегмента SUV-D прибавили в цене намного больше. Так, Mercedes-Benz G-Class сейчас можно приобрести за 143.4% от первоначальной стоимости в 2019 году. Данная модель в России демонстрирует высокий показатель, так как встретить хороший вариант в продаже не так просто.