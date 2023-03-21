Acer презентовала «умный» электровелосипед Ebii

Эксперты в сфере IT-технологий проинформировали, что производитель электроники и Тайваня Acer презентовал «умный» электровелосипед Ebii.

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По данным издания Electrek, велосипедом управляет ИИ, алгоритм которого предикативно управляет трансмиссией и обрабатывает информацию с датчиков предотвращения столкновения для выстраивания более безопасного маршрута.

Ebii отличает высокоуровневая система безопасности. Так, электробайк может автоматически блокировать колеса, если хозяин отошел по делам. GPS-трекер осуществляет слежение за техникой в режиме 24/7 и передаст свое местоположение в случае угона. Также система заблокирует все функции велосипеда на время кражи.

Источником энергии новинки служит АКБ на 460 Втч, обеспечивающий автономность на 110 км. Электродвигатель способен перемещать райдера на скорости до 25 км/ч. Вес транспортного средства 16 кг.