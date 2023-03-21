Аналитики назвали среднюю зарплату российского таксиста

«Однако уже в 2022 году объёмы найма таксистов показали рекордный за пять лет скачок — +259% относительно 2021 года. Это связано и с высокой ротацией персонала, которая в целом характерна для ниши, и с тем, что таксопарки стали гораздо чаще искать водителей на онлайн-платформах. Тенденция к росту предложения для таксистов сохраняется и в этом году», — говорится в исследовании.