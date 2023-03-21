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1 час назад

В России предложили наказывать за скручивание пробега

Lenta.ru

Руководство ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предложило ввести ответственность за скручивание пробега у автомобилей. Об этом пишут «Известия».

В России предложили ввести новое наказание для автовладельцев
Фото: ТАССТАСС

Нынешнее законодательство не предусматривает наказание за корректировку показания одометра. Если же инициатива бизнеса будет поддержана, то за эти манипуляции будет полагаться штраф до 300 тысяч рублей для физических лиц и до миллиона — для юридических.

При этом, заместитель директора по рискам компании «Альфа-Лизинг» Дмитрий Кудрявцев считает, что штрафа за скручивание пробега недостаточно. По его мнению, необходимо взять за образец Германию, где за это полагается год тюрьмы.

Издание отмечает, что корректировка показаний одометра в большей степени касается массовых подержанных машин — в основном российских автомобилей и иномарок стоимостью до миллиона рублей, а среди машин премиум-класса скрученный пробег встречается в каждом третьем случае.

10 марта стало известно, что в начале 2023 года россияне купили 868 257 машин с пробегом, что на 16 процентов больше, чем в январе-феврале прошлого года. лидером рынка стала отечественная марка Lada: за первые два месяца года россияне купили 202 545 таких автомобилей. Второе место заняла Toyota, продажи этой марки составили 94 564 б/у машины, на третьем — Kia (51 213 автомобилей), на четвертом — Hyundai (45 078 автомобилей). Пятерку лидеров вторичного рынка замыкает Nissan, продажи которого выросли до 42 611 машин.

Также выяснилось, что россияне за 2022 год купили 4,8 миллиона б/у легковых машин, суммарно потратив на них 4,3 триллиона рублей. Лидерами вторичного рынка как по объемам, так и по затратам, стали европейские и японские бренды.

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