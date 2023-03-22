Европейцы избавляются от Lada Niva за копейки

Во Франции владелец Lada Niva в идеальном состоянии выставил свой любимый внедорожник на продажу. Автомобиль можно купить всего за 1300 евро (107 тысяч рублей), пишет Lada Niva Documentary, но даже с таким ценником машина рискует "зависнуть".
Никакого подвоха по техническому состоянию "Нивы" нет. Она была выпущена в 2000 году и "набегала" за неполные 23 года 68 тысяч километров. Так что с этим авто не так, если цена в несколько раз меньше, чем на мотороллер Vespa? Дело в том, что на Lada Niva можно передвигаться только в границах своих частных владений - скажем, фермерскому хозяйству, а вот выехать на дороги общего пользования и уж тем более прогарцевать по центру города, увы, не получится. Всё из-за жёстких требований к нормам выбросов - сертификат соответствия получить невозможно, а без него нельзя поставить машину на учёт. Следовательно, и передвигаться на ней там, где есть другие участники дорожного движения, запрещено.
Официальное возвращение Lada Niva могло состояться в 2025 году: АвтоВАЗ совместно с Renault разрабатывал преемника внедорожника, который имел бы такую же бескомпромиссную проходимость, и отвечал при этом нормам по выбросам.
В 2022 году Renault Group в связи с санкциями Евросоюза в отношении России была вынуждена свернуть свою деятельность в нашей стране и продать свои активы государству. Поэтому проект создания преемника классической "Нивы" пока положен на полку, инженеры АвтоВАЗа занимаются модернизацией текущей модели, которой в следующем месяце исполнится 46 лет.