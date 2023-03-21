Батарейный кроссовер Ford на платформе Volkswagen будут производить в Европе

Компания Ford показала последний тизер электрокроссовера на платформе Volkswagen.

Фото: © Ford © Ford

Вместе с тем автомобиль, который должен дебютировать менее чем через сутки, представили некоторым сотрудникам — разумеется, тем, которые не участвовали в работе над проектом. Судя по их реакции, они были впечатлены новым угловатым дизайном Ford на архитектуре MEB, а один из них отметил, что «ожидал эволюции, но это определенно революция».

Для публики электрокроссовер пока скрыли под накидкой, но уже известно, что он будет близок к Volkswagen ID.4. При этом инженеры Ford постарались, чтобы соплатформенные автомобили заметно отличались: судя по опубликованному ранее тизеру, модель от американского производителя получит более брутальный «квадратный» дизайн. Также она получит диски с аэродинамическим дизайном и пластиковые накладки на арки.

Martin Sander / Ford

В линейке марки важная для европейского рынка новинка расположится ниже Mustang Mach-E, но выше электрической Puma. Производство будет налажено в немецком городе Кельн.

Помимо вышеупомянутого кроссовера, Ford выпустит еще одну модель на платформе MEB, доступ к которой имеет благодаря сотрудничеству с Volkswagen. Вероятно, это будет спортивная версия того же ID.4. Платформа позволяет использовать батареи емкостью до 77 киловатт-часов и силовые установки с одним либо двумя моторами.