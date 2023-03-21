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18 минут назад

АвтоВАЗ назвал реальных конкурентов новой Lada Vesta

Российская Газета

В мае АвтоВАЗ планирует начать продажи нового поколения Lada Vesta, производство которого запустили в начале марта в Тольятти. Вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин рассказал, какие модели в компании считают конкурентами новинки.

АвтоВАЗ назвал реальных конкурентов новой Lada Vesta
Фото: Юрий Зубко/РГЮрий Зубко/РГ

"Geely Emgrand IV поколения, который собирается на белорусском "БелДжи", и Kaiyi E5, выпускаемый на калининградском "Автоторе". Это прямые конкуренты новой Vesta", - цитирует Костромина "Самарское обозрение".

Сборка седанов Kaiyi K5 стартовала в Калининграде в январе 2023 года, а продажи модели начались неделю назад. По длине K5 играет в одном классе с Kia Cerato - 4670 мм и колёсной базой 2700 мм, однако по количеству свободного пространства в салоне "китаец" относится к классу B+.

По части подвески у Kaiyi есть козыри против отечественной "Весты": сзади установлена многорычажка. Под капотом K5 установлен 147-сильный турбомотор 1.5 литра, который может комплектоваться как МКП, так и вариатором. У Lada Vesta версий с автоматической трансмиссией не будет до 2024 года.

Цены на Kaiyi K5 стартуют от 1 959 000 рублей.

Geely Emgrand ближе к Lada Vesta: длина составляет 4638 мм, размер колёсной базы - 2650 мм. Седан комплектуется "атмосферником" объёмом 1.5 литра и мощностью 114 л.с. В пару предлагают МКП и вариатор. В Беларуси цены на модель стартуют от 45 200 рублей (1 212 000 в "наших" рублях). Официальные поставки автомобилей пока не начаты, но купить "Эмгранд" можно у "перекупов".

Обратим внимание, что Lada Vesta имеет огромное конкурентное преимущество: в семейство модели входит седан и универсал. Цены на новинку АвтоВАЗ пока не раскрывает, но, по мнению эксперта, опрошенного "РГ", стоимость новой "Весты" составит 1 250 000 - 1 300 000 рублей.

Потенциальную конкуренцию Lada Vesta могут составить модели иранских Saipa и Iran Khodro, продажи которых могут стартовать в течение 2023 года.

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