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1 час назад

В России стартовали продажи кроссовера Huawei Aito M7

Ferra.ru

В Россию привезли новую линейку кроссоверов — Huawei Aito M7. Сообщается, что технологический гигант принимал непосредственное участие в создании продукта.

Дилерские центры в Москве, Санкт-Петербурге и Благовещенске предлагают одномоторные и двухмоторные модели по цене от 4,4 до 5,67 млн рублей в зависимости от комплектации.

При этом все модели Aito M7 оснащены электродвигателями собственной разработки Huawei и 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем, выполняющим роль генератора для подзарядки аккумулятора.

Одномоторная модель может похвастаться 272 л.с., потреблением всего 5,8 л бензина на 100 км и способностью проехать до 230 км исключительно на электричестве.

Двухмоторная же модель имеет общую мощность 449 л.с., разгоняется до 100 км/ч за 4,8 секунды, может проехать 200 км на чистом электричестве, а максимальный запас хода составляет 1100 км.

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Из прочих «интересностей» Huawei Aito M7 стоит отметить мощную аудиосистему, большой 15,6-дюймовый экран с разрешением 2K, систему распознавания лиц, автоматическую парковку, адаптивный круиз-контроль, фирменную операционную систему HarmonyOS и сиденья с вентиляцией и массажем.

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