Stellantis официально подтвердил, что Fiat представит два совершенно новых электромобиля в 2023 году, один из которых является итальянским братом Jeep Avenger, известным как Fiat 600. Оба поставлялись с силовым агрегатом с нулевым уровнем выбросов.

Фото: Motor1.com Motor1.com

Ожидается, что Fiat 600 будет выглядеть как более крупная и немного длинная версия 500 с более практичным пятидверным кузовом, более просторным салоном и более высокой посадкой. Спереди дизайнеры Fiat не рискнули, установив разделенные круглые светодиодные фары и тонкую решетку радиатора над большим центральным воздухозаборником бампера. Последний имеет тот же рисунок, что и 500, и содержит датчики для ADAS. Профиль напоминает Fiat 500X, но выглядит более компактным. То же самое относится и к задней части, которая использует обычные задние фонари в стиле ретро с четкими секциями и С-образной светодиодной графикой.

В салоне находится знакомый 10,25-дюймовый отдельно стоящий информационно-развлекательный сенсорный экран и цифровая приборная панель круглой формы, как в Electric 500. Остальная часть приборной панели закрыта, как и значок на руль.

Считается, что Fiat 600 позиционируется в нижнем сегменте сегмента небольших внедорожников, что позволяет слухам о преемнике Fiat 500X увеличиваться в размерах и конкурировать с компактными внедорожниками. Модель супермини-размера, вероятно, будет иметь такие же размеры, как Jeep Avenger длиной 4084 мм, и идентичную колесную базу 2560 мм.

Ожидается, что полностью электрическая модель будет оснащена одним передним электродвигателем мощностью 154 л.с. и 260 Нм. Энергия будет храниться в аккумуляторной батарее емкостью 54 кВтч, которая обеспечивает 400 км пробега.