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58 минут назад

В России появился Volkswagen Phideon

Российская Газета

Один из дилеров привез в Россию седан Volkswagen Phideon. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2022 года выпуска без пробега попросили 6 150 000 рублей.

В России появился Volkswagen Phideon
Фото: autohome.com.cnautohome.com.cn

Напомним, Phideon выпускают на совместном предприятии SAIC-Volkswagen рядом с Шанхаем. Модель представлена только на рынке КНР.

autohome.com.cn
autohome.com.cn

Phideon можно купить только с безальтернативным двухлитровым турбомотором TSI мощностью 224 лошадиные силы. Он сочетается с семиступенчатым "роботом" DSG и передним приводом.

Последний раз седан обновляли в 2020 году. Тогда рестайлинг свели к пересмотру бамперной группы, внедрению светодиодной головной оптики и задних фонарей, причем рисунок оставили прежним. Чуть измененная решетка радиатора обзавелась LED-полоской, которая проходит до светящегося логотипа марки. В салоне же лишь обновили мультимедиа.

Ранее "РГ" рассказывала, что кроссовер Volkswagen Taigo стал доступен для заказа в России.

Автоновости,Volkswagen,
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