809 тысяч внедорожников Nissan отозваны из-за неисправности ключа зажигания

Nissan и NHTSA объединились для отзыва 809 000 внедорожников Rogue и Rogue Sport в Северной Америке. Модели, также известные под названиями X-Trail и Qashqai, могут испытывать внезапную потерю мощности во время движения, но не из-за отказа двигателя.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Судя по всему, отдельные модификации Rogue американского производства поставляются со складными брелками. После многих лет использования механизм, который удерживает ключ зажигания в раскрытом состоянии, начинает поддаваться, что иногда может привести к тому, что ключ сам откидывается назад и вращается в замке, останавливая двигатель.