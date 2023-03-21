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24 минуты назад

Почти миллион внедорожников Nissan отозван из-за неисправности ключа зажигания

ПроКроссовер.ру

Nissan и NHTSA объединились для отзыва 809 000 внедорожников Rogue и Rogue Sport в Северной Америке. Модели, также известные под названиями X-Trail и Qashqai, могут испытывать внезапную потерю мощности во время движения, но не из-за отказа двигателя.

809 тысяч внедорожников Nissan отозваны из-за неисправности ключа зажигания
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Судя по всему, отдельные модификации Rogue американского производства поставляются со складными брелками. После многих лет использования механизм, который удерживает ключ зажигания в раскрытом состоянии, начинает поддаваться, что иногда может привести к тому, что ключ сам откидывается назад и вращается в замке, останавливая двигатель.

Nissan утверждает, что ничего не знает о каких-либо инцидентах, связанных с этим, но советует не класть дополнительный вес (например, другие ключи) на брелоки. Кампания нацелена на все автомобили Nissan Rogue, произведенные с 7 августа 2013 года по 14 августа 2020 года, а также на все модели Rogue Sport, произведенные в период с 28 ноября 20016 года по 20 июня 2022 года.

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