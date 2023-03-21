Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+12° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
53 минуты назад

Американцы наладят выпуск китайских электросуперкаров под собственным брендом

Motor.ruиещё 1

Компания Mullen Automotive превратит китайский суперкар Qiantu K50 в Mullen GT.

Американцы наладят выпуск китайских электросуперкаров под собственным брендом
Фото: © Mullen Automotive© Mullen Automotive

Американская фирма, которая осенью 2022 года анонсировала электрический кроссовер Five RS, объявила о расширении модельной линейки. С 2023 года фирма займётся выпуском суперкара Mullen GT с электрической силовой установкой. Модель, выпускать которую собираются в США, представляет собой китайский Qiantu K50 с новым логотипом и более мощным двигателем. И, вероятно, она станет первым автомобилем Mullen Automotive, который всё-таки дойдёт до серийного производства.

Китайская компания Qiantu выпустила купе K50 ещё в 2015 году, а в 2019 году Qiantu и Mullen заключили соглашение о сотрудничестве, которое подразумевало вывод суперкара из Поднебесной на американский рынок ещё в 2020 году. Но из-за неких разногласий стороны так и не начали работу, возобновив её лишь три года спустя.

Mullen Automotive
Mullen Automotive
Mullen Automotive
Mullen Automotive
Mullen Automotive
Mullen Automotive

Китайский Qiantu K50 в Северной и Южной Америке будет продаваться как Mullen GT и Mullen GTRS — в зависимости от версии. При этом сборку модели должны наладить в Северной Америке, но подробностей о реализации проекта нет.

Калифорнийская компания обещает, что разгон до 100 километров в час будет занимать около двух секунд, а максимальная скорость составит более 322 километров в час. При этом базовый Qiantu K50 с электромотором мощностью 380 лошадиных сил и 580 Нм крутящего момента с места до «сотни» разгоняется за 4,6 секунды.

Mullen Automotive обещает, что их версия будет оснащена 460-сильной силовой установкой, однако за счёт чего компания получит прирост в мощности, не сообщается. Не объявлена и ёмкость батареи, а также запас хода. Стоимость и сроки выхода Mullen GT и Mullen GTRS на рынок также не названы.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий