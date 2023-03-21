Американцы наладят выпуск китайских электросуперкаров под собственным брендом

Компания Mullen Automotive превратит китайский суперкар Qiantu K50 в Mullen GT.

Фото: © Mullen Automotive © Mullen Automotive

Американская фирма, которая осенью 2022 года анонсировала электрический кроссовер Five RS, объявила о расширении модельной линейки. С 2023 года фирма займётся выпуском суперкара Mullen GT с электрической силовой установкой. Модель, выпускать которую собираются в США, представляет собой китайский Qiantu K50 с новым логотипом и более мощным двигателем. И, вероятно, она станет первым автомобилем Mullen Automotive, который всё-таки дойдёт до серийного производства.

Китайская компания Qiantu выпустила купе K50 ещё в 2015 году, а в 2019 году Qiantu и Mullen заключили соглашение о сотрудничестве, которое подразумевало вывод суперкара из Поднебесной на американский рынок ещё в 2020 году. Но из-за неких разногласий стороны так и не начали работу, возобновив её лишь три года спустя.

Mullen Automotive

Mullen Automotive

Mullen Automotive

Mullen Automotive

Mullen Automotive

Mullen Automotive

Китайский Qiantu K50 в Северной и Южной Америке будет продаваться как Mullen GT и Mullen GTRS — в зависимости от версии. При этом сборку модели должны наладить в Северной Америке, но подробностей о реализации проекта нет.

Калифорнийская компания обещает, что разгон до 100 километров в час будет занимать около двух секунд, а максимальная скорость составит более 322 километров в час. При этом базовый Qiantu K50 с электромотором мощностью 380 лошадиных сил и 580 Нм крутящего момента с места до «сотни» разгоняется за 4,6 секунды.