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2 часа назад

Volkswagen подает заявку о продаже российского завода

Motor.ru

Компания Volkswagen подает заявку на разрешение избавиться от российского завода.

Volkswagen подает заявку о продаже российского завода
Фото: VolkswagenVolkswagen

В официальном сообщении говорится, что концерн «находится в процессе подачи заявки на одобрение российскими госорганами продажи своей доли в Volkswagen Group Rus, включая завод в Калуге с более чем четырьмя тысячами сотрудников, заслуживающему доверия российскому инвестору». В компании выразили надежду на то, что иск, поданный Группой ГАЗ, «не приведет к задержке сделки».

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Упомянутый иск был подан в середине марта: Группа ГАЗ потребовал взыскать с Volkswagen 15,6 миллиарда рублей из-за досрочного расторжения соглашения сторон о контрактной сборке немецких машин на заводе ГАЗа в Нижнем Новгороде. Суд встал на сторону истца и арестовал имущество Volkswagen за исключением денежных средств. Также по ходатайству ГАЗа суд запретил любые виды регистрационных действий — компания не может заниматься ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников и изменением уставного капитала самой компании и подконтрольных юрлиц.

В немецком концерне заявили, что удивлены подачей иска, особенно на данном этапе, так как партнерство с ГАЗом «завершилось на взаимосогласованных условиях в середине 2022 года». Напомним, до весны 2022 года в Нижнем Новгороде производили кроссовер Taos и три модели Skoda, Kodiaq, Karoq и Octavia. Той же весной Группа ГАЗ попала в санкционный список Минфина США, в результате чего фирмы, сотрудничающие с российской компанией, оказались под угрозой вторичных санкций. Так что партнерские отношения Volkswagen и ГАЗа закончились.

Из финансового отчета, который Volkswagen обнародовал в середине марта, следует, что до конца первой половины 2023 года будут проданы компании, зарегистрированные в России, а именно ООО «Фольксваген банк Рус», ООО «Фольксваген Групп Финанс» и ООО «Фольксваген Файненшл Сервиcес Рус».

Что же касается завода в Калужской области, где до весны прошлого года собирали Tiguan, Polo и Skoda Rapid, то он, вероятнее всего, будет продан дилерскому холдингу «Авилон». Ранее в Минпромторге РФ заявили, что окончательное решение о продаже калужской площадки «находится на этапе формирования». В «Авилоне» сделку пока не комментируют.

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