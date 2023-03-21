Назван способ избежать покупки поддельных автозапчастей

Каждый автомобилист знает, что при покупке автозапчастей можно нарваться на подделку. Как не попасть в руки мошенникам и не приобрести контрафакт, «Ленте.ру» рассказал автоэксперт Дмитрий Славнов.
Количество подделок среди автозапчастей в России увеличилось после введения системы параллельного импорта и расширениям ассортимента на маркетплейсах. При этом при первом взгляде определить подделку вы купили или нет сложно. Чтобы избежать покупки контрафакта Славнов посоветовал приобретать запчасти только в крупных проверенных точках.
Также при покупке он советует просить предоставить сертификат, чтобы узнать откуда пришел товар, и всегда брать чек. В случае если запчасть оказалась некачественной, продавцу следует предъявить сохраненный чек.
«По крайней мере, будут какие-то доказательства. А так только проверять и перепроверять остается», — поделился Славнов.
Ранее российские маркетплейсы сообщили, что планируют обязать контролировать работу продавцов и проверять подлинность товаров, которые продают на площадке. Сейчас идет работа по составлению черных списков продавцов, продающих контрафакта.