Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+1° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
24 минуты назад

Россиянам назвали способы избежать покупки поддельных автозапчастей

Елена Прошина

Каждый автомобилист знает, что при покупке автозапчастей можно нарваться на подделку. Как не попасть в руки мошенникам и не приобрести контрафакт, «Ленте.ру» рассказал автоэксперт Дмитрий Славнов.

Назван способ избежать покупки поддельных автозапчастей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Количество подделок среди автозапчастей в России увеличилось после введения системы параллельного импорта и расширениям ассортимента на маркетплейсах. При этом при первом взгляде определить подделку вы купили или нет сложно. Чтобы избежать покупки контрафакта Славнов посоветовал приобретать запчасти только в крупных проверенных точках.

Также при покупке он советует просить предоставить сертификат, чтобы узнать откуда пришел товар, и всегда брать чек. В случае если запчасть оказалась некачественной, продавцу следует предъявить сохраненный чек.

«По крайней мере, будут какие-то доказательства. А так только проверять и перепроверять остается», — поделился Славнов.

Ранее российские маркетплейсы сообщили, что планируют обязать контролировать работу продавцов и проверять подлинность товаров, которые продают на площадке. Сейчас идет работа по составлению черных списков продавцов, продающих контрафакта.

Автоновости,Дмитрий Славнов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий