Эвакуатор Mercedes-Benz Sprinter оснастили турбодизелем от BMW M5

Этот эвакуатор на шасси Mercedes-Benz Sprinter (W906) был построен специалистами мастерской ABT Drift Garage в Польше. Самая интересная особенность — замена серийного 2,1-литрового рядного четырехцилиндрового турбодизеля на рядный шестицилиндровый турбодизель BMW M5.

Фото: Carakoom Carakoom

Под капотом: Мотор был модернизирован турбонагнетателем CR-Turbo, выхлопной системой MJ и блоком управления двигателем от 109-Performance и теперь выдаёт 280 лошадиных сил.

Крутящий момент передается на восьмиступенчатую автоматическую коробку передач ZF 8HP70 с помощью комплекта переходников от PMC и блока управления коробкой передач Turbo Lamik, а далее через специальный усиленный карданный вал на задние колёса.

Carakoom

Дизайн: Снаружи доработанный Sprinter выделяется спортивным обвесом с увеличенной передней решёткой, другим передним бампером с большими воздухозаборниками и накладками на пороги.

С серым цветом кабины и кузова контрастируют тёмные литые колёсные диски, затемнённые передние фары и решётка радиатора чёрного цвета.